Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Регион занимает 69-е место в России по этому показателю.
«РИА Новости» составили рейтинг российских регионов по зарплатам в провинции. Омская область заняла 69-е место из 82 (без учета новых регионов).
Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Омской области в 2024 году составилда 44,9 тыс. рублей. На эту сумму можно купить 2,28 фиксированных набора продуктов. За год средняя зарплата выросла на 18,5 %, однако все равно составляет только 66,7 % от зарплаты в крупных городах.
Больше всего зарплаты в провинции Ямало-Ненецкого АО, Ненецкого АО и Магаданской области. Меньше всего – в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
16374
·Общество

Регион занимает 69-е место в России по этому показателю.
«РИА Новости» составили рейтинг российских регионов по зарплатам в провинции. Омская область заняла 69-е место из 82 (без учета новых регионов).
Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Омской области в 2024 году составилда 44,9 тыс. рублей. На эту сумму можно купить 2,28 фиксированных набора продуктов. За год средняя зарплата выросла на 18,5 %, однако все равно составляет только 66,7 % от зарплаты в крупных городах.
Больше всего зарплаты в провинции Ямало-Ненецкого АО, Ненецкого АО и Магаданской области. Меньше всего – в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
16374