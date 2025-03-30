Омск-Информ
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·Общество

Заявление сделал председатель комитета по финансовому рынку.

В России могут быть выпущены памятные монеты, посвященные специальной военной операции, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

– Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией, – цитирует депутата агентство «РИА Новости».

Несколько дней назад, 26 марта, Центробанк России выпустил серебряную памятную монету, посвященную 300-летию начала первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Она имеет номинал 3 рубля и выпущена тиражом 3 тыс. экземпляров.

·Общество

Заявление сделал председатель комитета по финансовому рынку.

В России могут быть выпущены памятные монеты, посвященные специальной военной операции, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

– Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией, – цитирует депутата агентство «РИА Новости».

Несколько дней назад, 26 марта, Центробанк России выпустил серебряную памятную монету, посвященную 300-летию начала первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Она имеет номинал 3 рубля и выпущена тиражом 3 тыс. экземпляров.