Любители активного времяпрепровождения экипировались «по-зимнему» и прошли по Оми и Иртышу.

Несмотря на то что ледоход на Иртыше еще даже не начинался, омичи открыли сезон катания на сапах. Вчера, 28 марта, они устроили первый заплыв по Оми и Иртышу. Катания прошли в окружении ледяных глыб.

– Погода стояла весенняя, – говорит инструктор по сапсерфингу Игорь Польшин. – Нам не терпелось пройтись по Оми.

В этом году ледоход на Иртыше ожидается на 3–5 дней раньше обычных сроков, точные даты станут известны в середине апреля. Омь в черте города уже практически очистилась ото льда.