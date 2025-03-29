По словам народного артиста России Валерия Алексеева, большинству спектаклей, в которых он задействован, по 10–12 лет.

Один из самых звездных актеров Омского академического театра драмы, народный артист России Валерий Алексеев пожаловался, что мало задействован в новых спектаклях родного театра. Большинство поставок, где он выходит на сцену, идут уже 10–12 лет. Актеру хочется профессиональных вызовов.

– Пока играю старые вещи. Последний свежий у меня спектакль – это «Похороните меня за плинтусом». А так все спектакли, которые сейчас играю, им 10–12 лет. Но зрители ходят, и это хорошо. Конечно, иногда обидно. Мне билетеры рассказывают, что спрашивают у них: «Алексеев играет?», а они отвечают: «Нет». «Ну, тогда я не пойду», – говорят люди. Зарабатывайте на мне деньги. Ну, чего ж так, – цитирует актера портал «БК55».

Согласно профайлу Валерия Алексеева на сайте Омской драмы, он задействован в 9 спектаклях текущего репертуара. Самый старый из них – «Ханума» – идет с 2011 года. Далее следуют «Время женщин» (2013 год), «На чемоданах» (2015), «Правда – хорошо, а счастье лучше» (2016), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (2018), «Дальше – тишина…» (2021), «Свадьба Кречинского» (2021) и прошлогодние премьеры – «Плоды просвещения» и вышеупомянутый «Похороните меня за плинтусом».