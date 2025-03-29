По мнению канадского специалиста, получилось отличное зрелище и для болельщиков, и для лиги.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал второй матч серии плей-офф против магнитогорского «Металлурга». Накануне «ястребы» победили в овертайме со счетом 3:2 и теперь ведут в серии 2:0.

– Классный матч плей-офф получился, великолепное зрелище и для болельщиков, и для лиги. Отчаянный хоккей показывали команды, но мы этого ждали и в целом ничем не были удивлены, – сказал Буше на послематчевой пресс-конференции. – Я очень доволен тем, как игроки «Авангарда» себя показали. Они сохраняли спокойствие и собранность на протяжении всего матча и отталкивались от того, что нам приносит успех на протяжении длительного времени.

Третий и четвертый матчи серии «Авангард» – «Металлург» пройдут в Омске 30 марта и 1 апреля.