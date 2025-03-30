Молодые омичи активно пользуются электросамокатами и знают, как можно проехать дешевле, чем на автобусе.

28 марта в Омске стартовал очередной сезон катаний на электросамокатах. Пока их не приравняли к транспортным средствам, а пользователей не обязали получать права, омичи бросились массово кататься по городу. И, как и в прежние годы, тут же возник крайне многочисленный лагерь противников самокатов. Доводы, в общем-то, старые: это опасно и мешает пешим прогулкам – нужно либо запрещать совсем, либо наводить порядок.

Ничуть не умаляя справедливость этого, мы решили поговорить о самокатах в несколько ином разрезе, а именно – выгодного и безопасного использования. Омская молодежь катается на самокатах кикшерингового сервиса Whoosh уже четвертый сезон и накопила хороший практический опыт. К ней мы и обратились за лайфхаками.

Кататься ночью

Студент Никита Капустьян является постоянным пользователем электросамокатов и считает их эффективными для передвижения по городу. Этот вид транспорта позволяет ему значительно экономить время и быстро добираться до необходимых мест, даже в условиях загруженных городских улиц.

Чаще всего Никита берет самокат поздно вечером или ночью, когда общественный транспорт уже не работает, такси стоит дорого, а идти домой пешком долго и небезопасно. В таких случаях выручает электросамокат.

– Я использую самокаты обычно ночью, когда общественный транспорт уже не ходит, а до дома идти и идти. В основном это выходит дешевле, чем ехать на такси, – говорит Никита.

Несмотря на удобство использования, при катании на электросамокатах иногда случаются опасные ситуации. Многие знакомые Никиты падали с самокатов и получали травмы, но есть один нюанс.

– К счастью, у меня не было плохих историй, связанных с самокатами, но было очень много у моих знакомых. Например, кто-то падал и впоследствии калечился, но все эти рассказы были связаны с ездой в нетрезвом состоянии, – прокомментировал молодой омич.

При этом активный пользователь самокатов не видит необходимости в дальнейшем ужесточении правил управления ими и введении новых мер предосторожности. Проблема безопасности заключается не столько в отсутствии регламентаций, сколько в поведении людей, управляющих самокатами. В качестве меры воздействия Никита предлагает временные ограничения на пользование самокатами.

– Все правила для безопасного движения уже введены, дело больше в людях, которые управляют самокатами. Но ответственность за нарушения должна быть. Это может быть временное ограничение управления самокатом или административные штрафы, – отметил студент.

Использовать подписки и не ездить вдвоем

Другой омский студент, Арсений Панферов, использует самокаты гораздо чаще: не только в ситуациях, когда нужно избежать пробок, но и просто чтобы покататься по городу. Молодой человек знает некоторые фишки, как можно хорошо сэкономить на этих поездках.

В мобильном приложении сервиса Whoosh есть возможность использовать подписки на бесплатный старт. Благодаря этому поездка на самокате выходит порой даже дешевле общественного транспорта, не говоря уже о такси.

– Если использовать подписки на бесплатный старт, то выходит в среднем от 30 до 120 рублей за поездку на короткие расстояния, так как старт поездки стоит 45–50 рублей. Это выгоднее, чем общественный транспорт или такси, если рассматривать с точки зрения развлечения и экономии времени, – рассказал Арсений.

Омич внимательно изучил оферту сервиса Whoosh и напоминает, что каждому самокату присвоен уникальный номер, облегчающий идентификацию нарушителей. За нарушение правил передвижения на электросамокатах предусмотрены штрафы и блокировки аккаунтов. Например, за пресловутую езду вдвоем на одном самокате.

– Ответственность за езду вдвоем на одном самокате влечет за собой штраф до пяти тысяч или блокировку аккаунта. В самокат встроены датчики веса, да и любой прохожий, который заметил нарушение, может пожаловаться в поддержку, и сотрудники быстро вычислят пользователя, – пояснил омич.

Арсений не рекомендует омичам испытывать судьбу и нарушать правила сервиса. Ездить правильно гораздо выгоднее и удобнее. Да и самокат может понадобиться в самый неожиданный момент.

Все нарушения отслеживаются

Пресс-секретарь компании Whoosh Денис Балакирев, в свою очередь, рассказал, какие шаги принимаются для защиты пользователей и остальных омичей.

Сервисы кикшеринга имеют собственные правила, изложенные в договоре оферты, которые дополняют ПДД и касаются вопросов парковки и правильного использования самокатов. Нарушение этих правил влечет за собой штрафы, сумма которых варьируется от 500 рублей до 100 тысяч.

Если прохожие становятся свидетелями того, как на одном самокате едут несколько человек, что прямо противоречит нормам безопасности, они могут зафиксировать это на фото или видео и передать данные в чат-бот «Самокаты: общественный контроль». Получив информацию, команда сервиса установит личность нарушителя, наложит штраф в размере 5 тыс. рублей и заблокирует его аккаунт.

– Блокировка бессрочная. Более того, за серьезные нарушения мы блокируем в том числе и по устройству. То есть для того, чтобы заблокированный получил новый доступ, ему потребуется новый номер, банковская карта и смартфон, – пояснил Денис.

Контроль за соблюдением правил ведут специальные сервисные группы, которые отслеживают нарушения. За серьезные проступки, такие как участие в дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими или управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрены крупные штрафы – вплоть до 100 тыс. рублей. За умышленную порчу имущества компании штраф может составить до 90 тысяч рублей. Сотрудники ГАИ и представители сервисов аренды располагают всеми необходимыми инструментами для борьбы с нарушениями, и эта работа проводится систематически.

– При этом 99,9 % всех поездок на самокатах нашего сервиса происходят без нарушения правил и негативных инцидентов, – подчеркнул Балакирев.

В общем, кататься нужно с умом. Это и свобода передвижения, и экономия, и новые впечатления. А чтобы не попасть на штраф от сервиса, достаточно внимательно прочитать правила и применять их во время катания. Сезон электросамокатов продлится минимум полгода, и омичи успеют вдоволь накататься по городским улицам. Желательно без последствий для себя и окружающих.