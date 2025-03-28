Нэйтан Тодд сейчас зажигает в «Салавате Юлаеве», а мог стать звездой «Авангарда».

Бывший исполняющий обязанности генерального менеджера ХК «Авангард» Евгений Забуга, оставивший свой пост по ходу нынешнего сезона, рассказал о самом громком трансферном провале «ястребов» – подписании контракта с нападающим Коул Кэсселсом.

Американский центрфорвард перешел в состав «Авангарда» летом 2024 года и сразу стал разочаровывать своей игрой. В 33 матчах за омскую команду он набрал всего 5 (2+3) очков и в конце декабря был обменен в ЦСКА на Константина Окулова. Как выяснилось, «ястребы» могли взять другого игрока – канадца Нэйтана Тодда, подписавшего контракт с «Салаватом Юлаевым». В Уфе он стал настоящей звездой – 56 (15+41) очков в 69 матчах.

– Тодд провел очень хорошо прошлый сезон в «Сан-Хосе Барракуда». Они играли вместе с Коулом Кэсселсом. Объективно сравнивая их, мы склонились в пользу Кэсселса, потому что он играл чистого центра, и нам нужен был праворукий чистый центр. Тодд больше играл с краю, – отметил Забуга. – При комплектовании, при наличии всех здоровых в составе, для нас Кэсселс был более оптимальным вариантом: первое – по финансовым условиям. Они были значительно меньше, чем «Салават Юлаев» предоставил Тодду. Второй момент – когда мы договаривались с Кэсселом весной 2024 года, он сказал, что он готов подписать контракт, и он точно приедет. На этот период времени у Тодда не было полной уверенности, что он окажется в КХЛ. Взвесив все за и против на этот период времени, маятник качнулся в пользу Кэсселса.

Эти рассуждения обернулись большой ошибкой: Кэсселс не проявил себя ни в «Авангарде», ни в ЦСКА (ни одной шайбы за 23 матча и всего 6 голевых передач в активе), а Тодд рвет и мечет в Уфе.

– Сегодня мы видим, что это как будто люди разного уровня. Но я убежден, что Коул также игрок высокого уровня. На тот период времени, когда мы проводили видеоанализ, они одинаково выглядели, – сказал в свое оправдание бывший спортивный директор «Авангарда».

По неофициальным данным, Евгений Забуга лишился своего поста за то, что отказался возвращать в «Авангард» форварда Наиля Якупова, который сейчас является одним из джокеров «ястребов»: 39 (17+22) очков в 44 матчах после возвращения в Омск.