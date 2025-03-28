Банк России фиксирует укрепление рубля и охлаждение спроса.

По итогам февраля годовая инфляция в Омской области уменьшилась до 10,6 %, сообщает Банк России. Среди основных причин замедления инфляции называется увеличение предложения и одновременное снижение спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги. Дополнительно на инфляцию повлиял укрепившийся рубль.

Среди непродовольственных товаров, притормозившихся инфляцию, – автомобили: в феврале они стоили дешевле, чем в начале этого года. Продавцам пришлось корректировать цены из-за меньшего спроса.

Также замедлился рост цен на электрочайники, бытовые плиты и дрели, а пылесосы, планшеты и мониторы продолжили дешеветь.

– Собственники жилья в феврале предпочитали не продавать квартиры, а сдавать их. Поэтому увеличилось предложение и замедлился рост цен на аренду двухкомнатных квартир. Стоимость ж/д билетов в прошлом месяце выросла меньше, чем годом ранее. Это связано со снижением спроса на внутренний туризм, – отметил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Рост цен все же зафиксирован; у животноводов снизилось производство молока, поэтому в феврале ускорился рост цен на молочную продукцию.