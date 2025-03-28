Стартовая встреча «Авангарда» и «Металлурга» из Магнитогорска завершилась победой омичей.

Сегодня, 28 марта, «Авангард» вновь сыграет с магнитогорским «Металлургом» - действующим чемпионами КХЛ. Первая встреча завершилась победой подопечных Ги Буше со счётом 4:1.

«Авангард» вновь играет в гостях. Начало матча в 20:00 по омскому времени.

Добавим, что на этой неделе прошли стартовые матчи во всех восьми сериях первого раунда. Вторые игры, кроме «ястребов», сыграют московский «Спартак» дома с «Северсталью» из Череповецка, «Автомобилист» из Екатеринбурга встретится с гостями у себя дома, соперником уральском команды стал казанский «Ак Барс». Минское «Динамо» вступит в противостояние с ЦСКА.

Кстати, 29 марта состоятся вторые матчи четырех других серий: «Динамо» из Москвы и петербургский СКА, «Локомотив» из Ярославля и нижегородское «Торпедо», «Салават Юлаев» из Уфы и новосибирская «Сибирью», челябинский «Трактор» и «Адмирал».