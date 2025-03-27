До первой игры на «G-Drive Арене» еще три дня, а билеты почти закончились.

В Омске раскупили почти все билеты на матчи между «Авангардом» и «Металлургом». Команды играют в первом раунде Кубка Гагарина, омичи ведут в серии со счетом 1:0.

Билетов на игру, которая состоится в воскресенье, 30 марта, осталось совсем немного – практически все проданы, кроме VIP-лож. Матч 1 апреля также близок к аншлагу: в наличии остаются только ложи по цене от 156 до 208 тыс. рублей и места в бизнес-клубе за 13 тысяч.

Завтра, 28 марта, в Магнитогорске пройдет вторая игра серии.