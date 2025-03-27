Вместо двух локаций организаторы просмотров оставили одну, что создало повышенный спрос.

Накануне второй игры «Авангарда» в плей-офф против «Металлурга» в Магнитогорске 28 марта омский клуб вновь объявил о регистрации на бесплатный просмотр матча.

Вчера, 26 марта, сеансы организовали в кинотеатрах «Слава» и «Первомайский». И если в «Славе» собрался аншлаг, то «Первомайский» болельщики обошли вниманием. Потому на второй матч организаторы решили оставить одну локацию, кинотеатр «Слава». Это создало повышенный спрос. По данным очевидцев, регистрацию закрыли уже через минуту. Болельщики даже готовы были купить билеты.

К слову, билеты на домашние матчи «Авангарда» с «Металлургом» на 30 марта и 1 апреля раскуплены.