Платформа «Сбера» содержит данные обо всех уязвимостях и киберугрозах.

В Томске прошел четвертый международный форум по кибербезопасности «CyberV». Во время мероприятия председатель Сибирского банка «Сбера» Дмитрий Солнцев сообщил, что предпринимателям из Сибири бесплатно стала доступна интеллектуальная платформа по управлению киберугрозами X-Threat Intelligence.

Ее создавали как самую актуальную и полную базу данных. В ней содержится информация обо всех уязвимостях и киберугрозах.

Сервис помогает компаниями своевременно выявлять и эффективно реагировать на угрозы кибербезопасности. Платформа содержит информацию о более чем 450 тыс. описаний уязвимостей, 70 тыс. эксплойтов (фрагментов кода), 700 аналитических отчетов и описаний вирусного заражения софта и почти 6 тыс. протестированных обновлений программного обеспечения.

Сейчас к платформе «Сбера» подключились более 170 компаний. Они организуют защиту, управляют уязвимостями, проводят аналитику киберугроз и тестируют обновления программного обеспечения. Также они решают другие задачи в сфере кибербезопасности с помощью X Threat Intelligence.

– Кибербезопасность закладывает фундамент технологического развития страны и региона, цифрового общества и бизнеса, ей необходимо уделять пристальное внимание, – сказал председатель Сибирского банка «Сбера» Дмитрий Солнцев. – Сегодня экспертиза «Сбера» в борьбе с киберпреступностью доступна для всей страны, в том числе и для сибирских компаний. Это наш вклад в обеспечение кибербезопасности России. Пользуясь платформой Sber X-TI, можно снизить вероятность успешных атак, своевременно обнаруживая и устраняя угрозы.

X Threat Intelligence автоматически агрегирует информацию об уязвимостях с сайтов вендоров, регистраторов и агрегаторов, базы данных угроз Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, блогов и форумов, из специальных источников (в том числе из DarkNet). Также она содержит информацию на основе собственных исследований «Сбера».

На платформе, в том числе, публикуются результаты тестирования обновлений и дистрибутивов программного обеспечения. Они проверяются на идентичность и подлинность, проходят антивирусный контроль и проверку на наличие уязвимостей.

Фото предоставлено: Институт системной интеграции и безопасности (ИСИБ) ТУСУРа и администрация Томской области.

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