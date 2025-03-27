Вооруженные мужчины проникли в дом, где жил молодой человек, и до смерти забили его тяжелыми металлическими предметами.

Омский областной суд рассмотрел уголовное дело двоих жителей Русско-Полянского района, которые обвинялись в совершении преступления по ч. 1 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»), пп. «д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору»).

Следствие установило, что днем 5 мая 2024 года 43-летний Аргенов Е. Н. и 42-летний Широченко А. А., будучи пьяными, незаконно проникли в дом своего 25-летнего односельчанина. Незваные гости избили его металлической кочергой и гвоздодером, нанеся множество ударов по голове и телу. Потерпевший скончался от полученных травм.

Суд признал обоих мужчин виновными и назначил Аргенову 11 лет и 1 месяц колонии строгого режима, Широченко приговорили к 12 годам и 1 месяцу строгого режима. Дополнительно каждому из осужденных запретили свободно передвигаться в течение одного года после освобождения.

Также суд обязал осужденных выплатить семье погибшего компенсацию морального вреда: одному – 1,2 млн рублей, другому – 1,3 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.