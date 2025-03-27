Иван Каннуников подписал контракт в феврале и спустя месяц погиб в бою.

Сегодня, 27 марта, в Омском районе состоится прощание с погибшим на СВО 59-летним Иваном Каннуниковым. Мужчина уже два года находился на пенсии, в феврале он подписал контракт на участие в специальной военной операции. 6 марта омич погиб в бою при исполнении воинского долга.

Как сообщили в администрации Троицкого сельского поселения, Каннуников работал токарем на заводе «Полет», а в дальнейшем перешел в ЖКХ «Ленинское». Профессионал своего дела, он неоднократно награждался благодарственными письмами и почетными грамотами администрации города. В последние два года, после выхода на пенсию, Иван Сергеевич трудился слесарем-сантехником в железнодорожном колледже.

Прощание с Иваном Каннуниковым пройдет сегодня, 27 марта, в 14:00 в ритуальном зале «Адонис», расположенном по адресу: Черлакский тракт, 1а.