Водитель признала свою вину и компенсировала причиненный ущерб.

В Омске прокуратура утвердила обвинительное заключение 33-летней омичке по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По версии следствия утром 29 января водитель на автомобиле «Тойота» по улице 21-я Амурская ехала с тремя несовершеннолетними детьми. Причем один из детей не был пристегнут ремнем безопасности и сидел на заднем сиденье без специального детского кресла.

У первого дома по улице 21-я Амурская омичка выехала на встречку, где врезалась в автобус ПАЗ без пассажиров.

В результате аварии серьезно пострадал шестилетний племянник омички, получивший травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью. Другие дети, находившиеся в автомобиле, не пострадали.

Женщина признала вину в совершении преступления и возместила ущерб. Прокуратура отправила уголовное дело в Центральный районный суд города Омска для дальнейшего разбирательства.