Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Наставник призвал команду собраться перед серией матчей.

Вчера после победы «Авангарда» над «Металлургом» со счетом 4:1 в Магнитогорске в первой игре плей-офф главный тренер команды Ги Буше произнес речь в раздевалке.

Наставник призвал команду собраться с духом и продолжить работать.

– Сколько тут воинов! Мы сделали все, что от нас требовалось. Каждый выложился, все на одной волне. Там была битва, как мы ожидали, – заявил Буше в раздевалке. – Мы рады, что не довольствуемся достигнутым. Идем дальше и очень быстро. Наше отношение всегда одинаковое: никогда не удовлетворены достигнутым, всегда хотим большего.

Следующий матч с «Металлургом» состоится 28 марта в 20 часов по омскому времени.

1448
·Спорт

Наставник призвал команду собраться перед серией матчей.

Вчера после победы «Авангарда» над «Металлургом» со счетом 4:1 в Магнитогорске в первой игре плей-офф главный тренер команды Ги Буше произнес речь в раздевалке.

Наставник призвал команду собраться с духом и продолжить работать.

– Сколько тут воинов! Мы сделали все, что от нас требовалось. Каждый выложился, все на одной волне. Там была битва, как мы ожидали, – заявил Буше в раздевалке. – Мы рады, что не довольствуемся достигнутым. Идем дальше и очень быстро. Наше отношение всегда одинаковое: никогда не удовлетворены достигнутым, всегда хотим большего.

Следующий матч с «Металлургом» состоится 28 марта в 20 часов по омскому времени.

1448