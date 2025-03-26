Омск-Информ
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·Общество

Осталось чуть меньше двух недель.
Пожароопасный сезон в Омской области в этом году начнется 7 апреля. Власти опубликовали проект приказа министра региональной безопасности Алексея Кубица.
Напомним, с 15 апреля в Омской области начнут вводить особый противопожарный режим. Он продлится до 20 июня.
·Общество

Осталось чуть меньше двух недель.
Пожароопасный сезон в Омской области в этом году начнется 7 апреля. Власти опубликовали проект приказа министра региональной безопасности Алексея Кубица.
Напомним, с 15 апреля в Омской области начнут вводить особый противопожарный режим. Он продлится до 20 июня.