На большей территории региона он будет действовать с 15 апреля.
В этом году омские власти планируют введение собого противопожарного режима с 15 апреля. Министерство региональной безопасности опубликовало проект постановления.
Противопожарный режим затронет Азовский, Горьковский, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Черлакский, Шербакульский районы и Омск. С 15 апреля до 15 июня в регионе будет действовать ограничение на посещение лесов и запрет на разведение костров, открытое сжигание мусора, выжигание сухой травы и листвы.
С 20 апреля по 20 июня режим также будет действовать на территории Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Крутинского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского и Усть-Ишимского районов.