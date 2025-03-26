Омск-Информ
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·Политика

Кирилл Самодинский продолжит работу в министерстве экономического развития.
Накануне, 25 марта, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра экономического развития Омской области. С сегодняшнего дня этот пост вновь занимает Кирилл Самодинский.
Самодинский стал заместителем министра год назад. Ранее он возглавлял департамент проектной деятельности в том же ведомстве.
Ранее сообщалось о переназначении заместителя министра образования Натальи Щербиной и зампредседателя РЭК Омской области Екатерины Кулагиной.
·Политика

Кирилл Самодинский продолжит работу в министерстве экономического развития.
Накануне, 25 марта, губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра экономического развития Омской области. С сегодняшнего дня этот пост вновь занимает Кирилл Самодинский.
Самодинский стал заместителем министра год назад. Ранее он возглавлял департамент проектной деятельности в том же ведомстве.
Ранее сообщалось о переназначении заместителя министра образования Натальи Щербиной и зампредседателя РЭК Омской области Екатерины Кулагиной.