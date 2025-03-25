Омск-Информ
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·Политика

Распоряжения накануне подписал губернатор.

Накануне, 24 марта, губернатор Виталий Хоценко подписал два распоряжения о назначении двух высокопоставленных чиновников регионального правительства. На новый однолетний срок назначены заместитель министра образования Наталья Щербина и зампредседателя РЭК Омской области Екатерина Кулагина.

С недавних времен в правительстве региона с руководителями ведомств и их заместителями заключаются однолетние трудовые договоры. Ранее министры назначались на срок полномочий губернатора.

·Политика

Распоряжения накануне подписал губернатор.

Накануне, 24 марта, губернатор Виталий Хоценко подписал два распоряжения о назначении двух высокопоставленных чиновников регионального правительства. На новый однолетний срок назначены заместитель министра образования Наталья Щербина и зампредседателя РЭК Омской области Екатерина Кулагина.

С недавних времен в правительстве региона с руководителями ведомств и их заместителями заключаются однолетние трудовые договоры. Ранее министры назначались на срок полномочий губернатора.