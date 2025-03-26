Омск-Информ
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·Происшествия

Однако позже он признался в преступлении.
Первомайский районный суд Омска рассматривает уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. В преступлении обвиняют 25-летнего омича.
Как сообщает прокуратура, вечером 17 декабря пьяный парень сел за руль своего Volkswagen Jetta. На улице Орджоникидзе он превысил скорость, в итоге машину занесло и бросило в металлический забор. В аварии погибла 25-летняя сожительница парня, которая ехала на переднем пассажирском сиденье.
Сначала парень утверждал, что за рулем находилась его погибшая девушка. Однако позже сознался, что управлял автомобилем он. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
·Происшествия

Однако позже он признался в преступлении.
Первомайский районный суд Омска рассматривает уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. В преступлении обвиняют 25-летнего омича.
Как сообщает прокуратура, вечером 17 декабря пьяный парень сел за руль своего Volkswagen Jetta. На улице Орджоникидзе он превысил скорость, в итоге машину занесло и бросило в металлический забор. В аварии погибла 25-летняя сожительница парня, которая ехала на переднем пассажирском сиденье.
Сначала парень утверждал, что за рулем находилась его погибшая девушка. Однако позже сознался, что управлял автомобилем он. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.