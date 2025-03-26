Перевозчики «Аэрофлот» и «Россия» рассказали о своем летнем расписании.

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» опубликовали летнее расписание, которое будет действовать с 30 марта по 25 октября.

Как явствует из документа, «Аэрофлот» планирует запустить свой рейс из Санкт-Петербурга. Кроме того, из Северной столицы продолжит летать рейс авиакомпании «Россия», входящей в группу компаний «Аэрофлота».

«Россия» заявила рейс из Омска в Сочи, куда уже летают «Икар» и «Северный ветер». И продолжит возить омичей в Красноярск.

Ранее сенатор Иван Евстифеев заявлял о возможном увеличении числа рейсов из Омска в Москву.