В конце обучения участники получат дипломы о профессиональной переподготовке.

В Омске 100 студентов вузов начали обучаться по программе «Введение в управление ИТ-проектами» от «Школы 21». Обучение проходит благодаря трехстороннему соглашению о сотрудничестве между ОмГУ имени Достоевского, «Школой 21» и группой компаний «Трамплин».

В программу зачислили студентов ОмГУ, ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУПСа, СибАДИ, Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, Сибирского юридического университета, университета «Синергия». Также в числе участников находятся студенты акселерационных программ ГК «Трамплин» из СПбГУ и СПХФУ.

– Студенты получили уникальную возможность пройти бесплатное обучение в рамках образовательной программы «Школы 21», это станет весомым вкладом в их профессиональное становление, – отметил ректор ОмГУ Сергей Замятин. – Знания и навыки в области управления цифровыми проектами они смогут применить в разных областях, что, бесспорно, повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

Программа рассчитана на два месяца. Студентов научат управлять цифровыми проектами, в том числе планированию, работе с бюджетом и рисками, формированию бэклога, реализации и завершению проекта.

– Роль проектного менеджера сегодня крайне значима. От его компетенций напрямую зависят успех и эффективность любого проекта, – подчеркнул инвестор проекта, руководитель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин. – Мы запускаем эту программу вместе с нашими партнерами – «Школой 21» и ОмГУ, потому что видим особую потребность в специалистах, которые смогут не просто управлять проектами, но и вдохновлять свои команды на достижение лучших результатов. Мы верим, что каждый участник программы сможет найти свой путь к успеху и стать настоящим лидером в своей области.

Участники программы узнают, почему роль менеджера ИТ-проектов важна, какие у него обязанности в компании и команде. Студенты изучат методологии и техники управления проектами: PMBOK, AGILE, Scrum и другие, а также улучшат навыки коммуникации в команде и составят личный план роста.

– Сегодня студенты понимают, что для построения успешной карьеры им необходимо привлечь внимание работодателя и подчеркнуть свои конкурентные преимущества по сравнению с другими претендентами, – отметил заместитель директора по развитию бизнеса «Школы 21» Роланд Рассоха. – Эта программа повысит их востребованность на рынке труда, а также даст им навыки, полезные как для личностного, так и для профессионального роста.

По словам заместителя министра цифрового развития и связи Омской области Натальи Шилкиной, реализация программы предоставит будущим ИТ-управленцам уникальную возможность приобрести новые навыки и знания.

– Отбор на программу вызвал большой интерес у студентов, – сказала Наталья Шилкина. – Правительство Омской области активно поддерживает образовательные проекты, инициированные бизнесом нашего региона. Благодаря этому Омская область демонстрирует свою конкурентоспособность в области подготовки ИТ-специалистов.

В конце обучения студентам выдадут дипломы о профессиональной переподготовке и сертификаты «Школы 21».