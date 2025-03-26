В год 80-летия Великой Победы в городе стало на 34 почетных гражданина больше. Решением Омского горсовета упрощена процедура получения этого звания для участников войны.

Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании ОГС была изменена процедура получения знаков отличия для участников Великой Отечественной войны. 34 ветерана получили звание «Почетный гражданин Омска». Теперь в Омске 62 почетных гражданина.

– 2025 год – год 80-летия Великой Победы, и в соответствии с поручением Владимира Путина Омский городской Совет принял изменения в положение о присвоении звания почетного гражданина Омска. Эта упрощенная схема принята только для участников Великой Отечественной войны. И сегодня 34 ветеранам, которые по состоянию на 1 января жили в городе Омске, присвоено звание почетного гражданина города Омска. У нас никто не должен быть забыт, и эти имена будут навечно вписаны в историю города Омска, – подчеркнул председатель ОГС Владимир Корбут.

В здании ОГС будет размещен QR-код с информацией о ветеранах, также ее продублируют на Доске почета Омска на площади Победы. Все желающие смогут узнать, какой героический путь прошли наши земляки в годы войны и в сложное послевоенное время.

Добавим, что Омский горсовет проводит целый ряд мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы.

Так, 18 марта с участием депутатов был дан старт движения «Эстафеты Победы» по Омской области. Эстафета прошла через Оконешниковский район, Черлак, Русскую Поляну, Одесское, Павлоградку, Полтавку и Исилькуль. Состоялись встречи с ветеранами, возложения цветов к мемориалам, праздничные концерты, выставки оружия и военной техники. Завтра, 27 марта, омские пограничники передадут символ «Эстафеты Победы» в Тюменскую и Курганскую области. Завершится акция 28 мая, в День пограничника, в Москве, у Могилы Неизвестного Солдата. Международная военно-патриотическая акция пройдет через 9 государств.

А в омской школе № 83 проходит первый этап городских соревнований учащихся по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный победе в Великой Отечественной войне, на Кубок Горсовета.