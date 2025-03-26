Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Заболеваемость выше эпидемического порога держится вторую неделю подряд.
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области. По данным ведомства, с 17 по 23 марта показатель заболеваемости в регионе был на 13,7 % выше эпидемического порога.
При этом в 84,4 % случаев омичи болеют гриппом. Доля гриппа В составляет 63,1 %, доля гриппа А – 21,3 %. Остальные вирусы – 15,6 %. Среди них преобладают респираторно-синцитиальные вирусы и коронавирус.
Отметим, что показатель заболеваемости выше эпидемического порога держится уже вторую неделю подряд.
·Общество

Заболеваемость выше эпидемического порога держится вторую неделю подряд.
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области. По данным ведомства, с 17 по 23 марта показатель заболеваемости в регионе был на 13,7 % выше эпидемического порога.
При этом в 84,4 % случаев омичи болеют гриппом. Доля гриппа В составляет 63,1 %, доля гриппа А – 21,3 %. Остальные вирусы – 15,6 %. Среди них преобладают респираторно-синцитиальные вирусы и коронавирус.
Отметим, что показатель заболеваемости выше эпидемического порога держится уже вторую неделю подряд.