Омск-Информ
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·Общество

На спецоперацию атлет-паралимпиец ушел добровольцем.

Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями сообщает, что в ходе специальной военной операции погиб спортсмен из Омска Александр Работницкий. Он – серебряный призер Паралимпийских игр в Токио, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, многократный победитель международных соревнований и чемпионатов России по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

– Александр Работницкий – сирота, после окончания коррекционной школы начал активно заниматься бегом. Тренировался в Омском центре паралимпийской и сурдлимпийской подготовки, – рассказали в Федерации.

Александр Работницкий погиб 23 марта.

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·Общество

На спецоперацию атлет-паралимпиец ушел добровольцем.

Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями сообщает, что в ходе специальной военной операции погиб спортсмен из Омска Александр Работницкий. Он – серебряный призер Паралимпийских игр в Токио, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, многократный победитель международных соревнований и чемпионатов России по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

– Александр Работницкий – сирота, после окончания коррекционной школы начал активно заниматься бегом. Тренировался в Омском центре паралимпийской и сурдлимпийской подготовки, – рассказали в Федерации.

Александр Работницкий погиб 23 марта.

2257