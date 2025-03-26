Омск-Информ
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·Общество

В Национальном экологическом рейтинге Сибирь сдает позиции.

В Национальном экологическом рейтинге по итогам зимнего сезона отличились арктические территории. Так, Мурманская область с ее системной модернизацией промышленных предприятий удерживает второе место в общероссийском рейтинге, Ямал и Югра демонстрируют устойчивый рост экологических показателей. А вот сибирские территории столкнулись с ухудшением ситуации. Об этом пишут на сайте «Сибирский новостной».

– Омская область страдает от хронического загрязнения воздуха угольной пылью и сероводородом, Кемеровская столкнулась с резким ухудшением показателей из-за сажевого загрязнения, Алтайский край не смог решить накопившиеся проблемы с отходами и состоянием водных объектов, – сообщается на сайте. 

Добавим, что Национальный экологический рейтинг составляется с 2008 года на основе данных от СМИ, властей и общественных организаций.

·Общество

В Национальном экологическом рейтинге Сибирь сдает позиции.

В Национальном экологическом рейтинге по итогам зимнего сезона отличились арктические территории. Так, Мурманская область с ее системной модернизацией промышленных предприятий удерживает второе место в общероссийском рейтинге, Ямал и Югра демонстрируют устойчивый рост экологических показателей. А вот сибирские территории столкнулись с ухудшением ситуации. Об этом пишут на сайте «Сибирский новостной».

– Омская область страдает от хронического загрязнения воздуха угольной пылью и сероводородом, Кемеровская столкнулась с резким ухудшением показателей из-за сажевого загрязнения, Алтайский край не смог решить накопившиеся проблемы с отходами и состоянием водных объектов, – сообщается на сайте. 

Добавим, что Национальный экологический рейтинг составляется с 2008 года на основе данных от СМИ, властей и общественных организаций.