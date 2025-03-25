За последние три года количество иностранных специалистов в медицинских учреждениях региона выросло почти в два раза.

В медицинских учреждениях Омска и области официально работают 74 врача-иностранца. За последние три года их число выросло почти вдвое. Практически все представляют страны ближнего зарубежья.

Так, врачей, имеющих гражданство Казахстана, в омских больницах работает 46 человек. На втором месте по числу специалисты из Кыргызстана (22 врача). Двое докторов представляют Узбекистан, по одному – Беларусь и Таджикистан. Кроме того, два врача приехали в Омскую область из Нигерии, сообщает РБК Омск со ссылкой на региональный Минздрав.

– Врачи-иностранцы оказывают медицинскую помощь в учреждениях по следующим профилям: хирургия, урология, акушерство и гинекология, терапия, челюстно-лицевая хирургия, эндоскопия, стоматология, офтальмология, функциональная диагностика, педиатрия, анестезиология-реаниматология, неврология, эндокринология, онкология, психиатрия, фтизиатрия, сердечно-сосудистая хирургия, – отметили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, все иностранные специалисты трудоустроены в полном соответствии с трудовым законодательством РФ. Напомним, что с 1 марта вступили в силу ограничения, запрещающие мигрантам, работающим по патентам, трудиться в определенных сферах. В их числе торговля, общественный транспорт, медицина и другие направления.