Глава Омской области отметил, что существующие цепочки дополнятся новыми инвестпроектами.

Сегодня, 25 марта, губернатор Виталий Хоценко принял участие в V Международной научно-практической конференции по наращиванию технологических проектов в химической промышленности. Мероприятие проходит в рамках Сибирского слета химиков. Организаторами выступают правительство Омской области совместно с ГК «Титан», Российским союзом химиков и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Специалисты обсудили инновационные технологии, реализацию нацпроектов, импортозамещение и интеграцию химических предприятий в экономику регионов.

По словам губернатора Омской области, нефтехимический комплекс региона – один из крупнейших в стране. За последние 5 лет в регионе в развитие отрасли вложено 400 млрд рублей, построено и введено в эксплуатацию более 20 производственных установок и линий.

– Сейчас мы вместе с Беларусью создаем межгосударственный нефтехимический кластер союзного государства. Уже существующие кооперационные цепочки планируем дополнить новыми инвестпроектами, направленными на углубление дальнейших переделов нефтехимии, – заявил Хоценко.

Не отстает регион и в наращивании количества кластеров внутри Омской области. Так, в партнерстве с ГК «Титан» создается и развивается парк «Флагман», который будет специализироваться на выпуске химической продукции высоких переделов.

Омская область входит в число регионов лидеров по количеству созданных промышленных кластеров. В реестр Минпромторга России включено 3 межрегиональных и 11 региональных кластеров.