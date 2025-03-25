Причинами регулярного потопа специалисты называют нарушения норм проектирования населенных пунктов и отсутствие инженерной инфраструктуры.

На территории Омской области ввели режим повышенной готовности из-за риска возникновения паводка и других чрезвычайных ситуаций. В причинах, почему второй год подряд регион не просто устраняет последствия сезонного явления, но отчаянно борется с потопом, разбираются специалисты.

Кто-то говорит об изменениях климата, кто-то о вине человека, вмешивающегося в природные процессы. Например, первый заместитель председателя Омского регионального отделения Русского географического общества Игорь Вяткин считает, что строительство форсированными темпами причинило немало вреда городу. Об этом «Омск-информ» писал ранее.

– Когда в Омске началось массовое строительство многоэтажных домов, город начало подтапливать. Свайные фундаменты перекрыли сток подземных вод в Иртыш и Омь, и вода пошла наверх, в подвалы домов. Кроме того, многие речки и ручьи засыпали, перекрыли дорогами. Старую «Арену-Омск» строили на засыпанной протоке, – рассказал эксперт на площадке международного мультимедиацентра «Евразия сегодня».

Он заявил о необходимости проведения изысканий состояния подземных вод в Омске. Последние такие изыскания проводились 20 лет назад, и уже тогда геологоразведовательная экспедиция пришла к выводу, что город подтоплен на 70 %. Что творится сейчас под Омском, не знает никто.

Паводок в районах с годами усилился из-за деятельности человека.

– В XX веке Иртышское пароходство срезало петлю около Большеречья, ниже по течению. Срезали, чтобы побыстрее добираться, поменьше топлива тратить. Получилась Такмыкская прорезь. В результате скорость реки около Большеречья увеличилась, и большереченский берег начало подмывать. Уже в 90-е смыло первые улицы и огороды, пришлось переселять людей, – привел пример Вяткин.

По его словам, в регионе нужно менять систему расселения, поскольку поселки и деревни постепенно уходят под воду. Про это же говорили на пресс-конференции по обсуждению негативных последствий затопления территорий половодьем в 2024 году в ОмГАУ. Свое мнение тогда высказали инженеры-гидротехники, ученые университета Евгений Петров – доцент, кандидат технических наук и Жанболат Тусупбеков – доцент, кандидат географических наук.

– Старый Усть-Ишим застраивался, в основном на высоких отметках, далеко от поймы и воды. В последние десятилетия разрешили строиться на пойме прямо у уреза воды, – говорят ученые. – Город Тара. Органы местного самоуправления недовольны тем, что для их поселения установлены границы зон затопления. По их мнению, это сдерживает застройку и развитие города. Просят пересмотреть границы зон затопления! А потом, раньше или позже, территорию с домами затапливает.

Инженер-гидротехник Владимир Шуховцов связал подтопление города и области с отсутствием грамотной инженерной инфраструктуры, которая бы обеспечивала дренаж лишней жидкости.

– Полагаю, что главная причина подтопления грунтовыми водами как Омска, так и других населенных пунктов – это недостаточно развитая грамотная инженерная сеть как бытовой, так и ливневой канализации. Где-то инженерное канализование отсутствует, где-то есть хотя бы выгребные ямы. Сегодня очевидно, что канализации ни ливневой, ни бытовой практически нет. Даже та, что есть, она не эксплуатируется, то есть не обслуживается. Все колодцы забиты. А свойство воды простое, все что попало на землю из трубы, ровно столько уйдет в землю – это канон. Не должно быть водоснабжения без канализации, орошения без дренажа, – заявил «Омск-информу» Владимир Шуховцов.

По словам эксперта, сейчас почва в городе и в области испорчена грунтовыми почвами, имеющими соленые свойства. Соль медленно уничтожает растительность и полезные культуры.

– Грунтовая вода ближайшая, будем называть ее верховодка, она имеет соленые свойства. И как только соединяется верхняя вода и та, что вылита из водопроводной колонки, так соль оперативно лезет наверх. Опыт есть в области такой, когда ненормированно поливали поля в свое время, так вот у них ничего не стало расти. Идет засоление почв. Так и в городе, я живу здесь постоянно с 1983 года, за это время наблюдал, как по Пушкинскому тракту высохли тополя. У меня под окном на «Садах» тоже тополей осталось очень мало, не чистят вовремя снег.

Выход из сложившейся ситуации Владимир Шуховцов видит в том, чтобы наладить систему защиты от воды при помощи инженерных и проектных решений. Бороться с большой водой в области и в городе, по его мнению, реально. Впрочем, как реализовать такой подход в пределах сельских районов, инженер не пояснил.