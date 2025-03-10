По данным председателя Омского регионального отделения Русского географического общества Игоря Вяткина, это произошло еще 20 лет назад.

Сегодня в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня» на пресс-конференции по паводку заместитель председателя Омского регионального отделения Русского географического общества Игорь Вяткин заявил, что Омску срочно нужно исследовать подземные воды. Неизвестно, как отразился строительный бум на состоянии подземной геологической среды. Но еще 20 лет назад геологи выяснили, что город подтоплен на 70 %.

– Когда в Омске началось массовое строительство многоэтажных домов, город начало подтапливать. Свайные фундаменты перекрыли сток подземных вод в Иртыш и Омь, и вода пошла наверх, в подвалы домов. Кроме того, многие речки и ручьи засыпали, перекрыли дорогами. Арену старую строили на засыпанной протоке, – отметил Вяткин. – В 2005 году в последний раз геологоразведовательная экспедиция делала изыскания о состоянии подземных вод в городе. Уже тогда были сведения, что город подтоплен на 70 %. Причем много агрессивной воды с сульфатами, что очень неприятно для бетонных свай.

Паводок в районах с годами тоже усилился из-за деятельности людей. Поселки, где осваивали целину, окружила вода, которую использовали в сельском хозяйстве.

– В XX веке Иртышское пароходство срезало петлю около Большеречья, ниже по течению. Срезали, чтобы побыстрее добираться, поменьше топлива тратить. Получилась Такмыкская прорезь. В результате скорость реки около Большеречья увеличилась, и большереченский берег начало подмывать. Уже в 90-е смыло первые улицы и огороды, пришлось переселять людей, – отметил Вяткин.

По его словам, в регионе нужно менять систему расселения, поскольку поселки и деревни постепенно уходят под воду.