Канадский специалист поддержал идею проведения матчей между лучшими хоккеистами двух лиг.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался в поддержку матчей между американскими и российскими игроками, играющими в НХЛ и КХЛ. Соответствующая идея обсуждалась в ходе недавнего разговора между президентами России и США.

– Думаю, это замечательная идея. Я поработал в НХЛ, был три года в Швейцарии, еще я тренировал сборную Канады на Кубке Шпенглера, мы играли с командами КХЛ. Будучи тренером команды НХЛ, дважды был участником выставочных матчей в Швеции. Это здорово, когда тебя уводят за пределы обычной жизни. НХЛ показывает себя в других странах. Это круто для фанатов по всему миру, а также отличный опыт для нас, тренеров и игроков, ведь это возможность увидеть что‑то новое, другую среду. Так что я на 100 % поддерживаю эту идею, в КХЛ достаточно классных игроков, – сказал Буше в эфире «Матч ТВ».

Ранее идею проведения матчей между звездами КХЛ и НХЛ поддержал один из лидеров «Авангарда», американский нападающий Рид Буше.