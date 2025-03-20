Нападающий «Авангарда» оценил идею президента России провести матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.

Американский форвард «Авангарда» Рид Буше прокомментировал идею президента России Владимира Путина о проведении хоккейных матчей в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ. Президент США Дональд Трамп поддержал эту идею.

– Это круто! Я думаю, что это будет хорошо для обеих лиг. Ничего об этом не знаю, поэтому мне тяжело комментировать, но это действительно хорошая новость. Шансы клубов КХЛ против команд НХЛ? Пожалуй, шансы есть. В НХЛ очень много хороших игроков. Есть ли у меня конкретный соперник на примете? Было бы круто сыграть против любой команды НХЛ, – цитирует Буше «Советский спорт».

За последнее время в России открыли целый ряд новых хоккейных стадионов, которые могли бы принять матчи между клубами НХЛ и КХЛ. Среди них и «G-Drive Арена» в Омске, построенная в 2022 году.