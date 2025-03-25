Уже в среду в городе потеплеет до +6 градусов, а дальше омичей ждет настоящая весна.

В течение ближайшей недели в Омске ожидается повышение температуры воздуха до +12…+14 градусов. Будет стоять преимущественно солнечная либо малооблачная погода. Сегодня, 25 марта, омичам предстоит пережить последний холодный день этого месяца.

На день синоптики передают от –4 до –1 градуса, пасмурно и небольшой снег. Уже в среду резко потеплеет до +6 градусов, и с каждым днем температура воздуха будет только повышаться. На следующий вторник, 1 апреля, предварительно ожидается до +14 °С.

Ранее сообщалось, что в связи с резким потеплением в Омске решили пораньше провести субботник. Он состоится 12 апреля.