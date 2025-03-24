Омск-Информ
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Деньги с посетителей торгового комплекса брали три месяца.
Торговый комплекс «Терминал», расположенный в Советском округе Омска, объявил, что парковка перед зданием снова стала бесплатной. Это произошло в минувшие выходные.
Напомним, парковка была платной с декабря. Посетителям, чьи машины стояли больше 20 минут, приходилось платить по 50 рублей в час. Оставалась возможность бесплатно припарковаться сзади и по бокам здания.
·Авто

Деньги с посетителей торгового комплекса брали три месяца.
Торговый комплекс «Терминал», расположенный в Советском округе Омска, объявил, что парковка перед зданием снова стала бесплатной. Это произошло в минувшие выходные.
Напомним, парковка была платной с декабря. Посетителям, чьи машины стояли больше 20 минут, приходилось платить по 50 рублей в час. Оставалась возможность бесплатно припарковаться сзади и по бокам здания.