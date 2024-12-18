Омск-Информ
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·Авто

Час обойдется в 50 рублей.
С 9 января парковка перед торговым комплексом «Терминал» в Омске будет платной. Как пояснили в самом ТК, «в связи с увеличением возможности удобной парковки для покупателей комплекса».
Сегодня стали известны цены:
  • первые 20 минут – бесплатно;
  • каждый следующий час – 50 рублей;
  • абонемент на месяц – 3000 рублей.
– Бесплатной по-прежнему остается возможность припарковать автомобиль со стороны заднего входа в комплекс, с боковой стороны комплекса, как в сторону политехнического университета, так и медицинской академии, – добавили в ТК.
Ранее сообщалось, что на парковке перед «Терминалом» появились шлагбаумы.
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·Авто

Час обойдется в 50 рублей.
С 9 января парковка перед торговым комплексом «Терминал» в Омске будет платной. Как пояснили в самом ТК, «в связи с увеличением возможности удобной парковки для покупателей комплекса».
Сегодня стали известны цены:
  • первые 20 минут – бесплатно;
  • каждый следующий час – 50 рублей;
  • абонемент на месяц – 3000 рублей.
– Бесплатной по-прежнему остается возможность припарковать автомобиль со стороны заднего входа в комплекс, с боковой стороны комплекса, как в сторону политехнического университета, так и медицинской академии, – добавили в ТК.
Ранее сообщалось, что на парковке перед «Терминалом» появились шлагбаумы.
2384