Подъезд к парковке перекрывают шлагбаумы.

Сегодня, 17 декабря, в телеграм-канале «Омский форум» появилась информация, что бесплатная парковка перед ТК «Терминал» в Нефтяниках стала платной. Один омич заметил, что въезд и выезд на стоянку теперь преграждают шлагбаумы. При этом число машин, которые находятся на парковке, резко сократилось.

Напомним, что со вчерашнего дня также подорожала парковка у Омского аэропорта. Первые 15 минут остаются бесплатными, однако час временной стоянки обойдется теперь не в 200, а в 250 рублей.

Длительная стоянка машин на парковке P1 в первые и вторые сутки будет стоить 600 рублей вместо 500 рублей, а начиная с третьих суток – 400 рублей (раньше было 300 рублей). На парковке P2 первые и вторые сутки будут стоить 350 рублей (раньше было 300 рублей), а третьи и последующие – 300 рублей (раньше было 250 рублей).