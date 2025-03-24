Транспортное сообщение в Харино вызывает недовольство у местных жителей.

Министерство транспорта Омской области приняло решение закрыть маршрут № 336 в поселок Харино Омского района. В качестве причины власти называют сокращение финансирования. Вместо 336-го маршрута с 1 апреля вводится новый маршрут № 116, который будет обслуживать три населенных пункта: Харино, Береговой и Ключи.

Эта новость вызвала недовольство среди местных жителей. Люди жалуются на неудобное расписание: первый рейс из Харино отправляется в 7:00 утра, что делает невозможным своевременное прибытие на работу для тех, кто трудится с 8:00. Обращение с просьбой пересмотреть график осталось без ответа, и теперь люди задаются вопросом, как им добираться до рабочих мест.

Корреспондент РИА «Омск-информ» отправился в Харино, чтобы выяснить, как отразится на повседневной жизни поселка отмена маршрута № 336 и существуют ли пути решения транспортной проблемы. Спойлер: местные жители готовятся идти к губернатору.

До администрации не достучаться

Продавец местного магазина Наталья отмечает, что, несмотря на сравнительно небольшую численность населения Харино, маршрут № 336 пользуется спросом среди жителей, и его закрытие значительно ухудшит их условия передвижения.

– Хоть и кажется, что у нас немного жителей, но люди ездят все равно. Иногда пенсионеры ездят в город, дети на занятия дополнительные, курсы, секции какие-то, – говорит Наталья.

Новый маршрут № 116 вряд ли станет достойной заменой 336-му, считает местная жительница: он неудобен из-за расписания, а стоимость проезда выше. Женщина сомневается, что администрация Ключевского сельского поселения, к которому относится Харино, найдет эффективное решение вопроса.

– Да можно ли до нашей администрации достучаться? Они уже 100 рублей проезд сделали на этом маршруте, который будет ходить, – негодует Наталья.

Всегда много людей

Другой житель Харино Виктор, будучи пенсионером, не так часто выезжает в город, но подчеркивает, что для многих людей, чьи работа или учеба находятся в Омска, маршрут № 336 является незаменимым средством комфортного перемещения.

– Очень многие люди работают в городе. К тому же 336-й идет через Комбинатскую, а там многие люди работают, – рассказал Виктор.

Мужчина подчеркнул, что жители Харино не собираются бездействовать. Помимо того что они уже отправили официальные жалобы в администрацию Ключевского поселения, некоторые зарегистрировались на личный прием к губернатору Виталию Хоценко, чтобы привлечь внимание главы региона к этой ситуации.

– Многие подписывали жалобу. Насколько я знаю, люди пойдут к Хоценко на прием. Записаться, правда, получилось только на апрель, – поделился пенсионер.

Виктор, как и Наталья, считает, что автобус № 116 не сможет полноценно заменить привычный № 336, так как его маршрут и расписание не отвечают потребностям жителей.

– 116-й из города заедет в ТПК, потом в Береговой и лишь затем сюда, в Харино. А первый автобус в город будет отправляться в 7 часов, это очень поздно. Потому что многие работают с восьми, с девяти часов, – отметил мужчина.

Пенсионер предложил рассмотреть возможность сохранения маршрута № 336 за счет повышения стоимости проезда, если проблема заключается в недостаточном финансировании.

– Пускай лучше маленько подороже будет проезд на 336-м, но зато он очень удобный для передвижения, – заключил мужчина.

Нужно развивать инфраструктуру

Другая жительница поселка Светлана рассказала, что в Харино практически отсутствует необходимая инфраструктура: почтовое отделение закрыто, нет аптеки, детского сада и банкоматов. К тому же местная больница не располагает специалистами узкого профиля, а обучение в школе заканчивается после 9-го класса. Все это вынуждает жителей Харино регулярно посещать соседние населенные пункты и ездить в город.

– Поскольку у нас поселок такой, спальный район, рабочих мест нет. В школе учатся только до 9-го класса, и потом наши дети ездят в город учиться. Детского сада у нас нет, детей тоже возят в город. Аптеки у нас нет, Сбербанка нет, поэтому транспорт нам необходим, потому что мы оторваны от города, – поделилась Светлана.

Женщина подчеркнула, что отмена маршрута № 336 создаст дополнительные сложности для жителей: увеличатся расходы на проезд и затрачиваемое на дорогу время, что станет серьезной проблемой для многих.

– Мы зависим от Берегового, от Ключей, а теперь мы, получается, из-за транспорта еще более оторваны. Проезд у нас 66 рублей, и я села и доехала куда надо. А так, получается, придется с двумя пересадками ездить. Во-первых, это дорого, а во-вторых, по времени затратно, – пояснила Светлана.

Жительница поселка выдвинула гипотезу, что закрытие маршрута № 336 могло произойти из-за убытков транспортной компании. Учитывая протяженность маршрута и фиксированную стоимость билета 66 рублей, эксплуатация автобуса могла оказаться экономически нецелесообразной с учетом всех затрат. Светлана считает, что решение проблемы должно быть взаимовыгодным для обеих сторон. Она тоже предлагает повысить стоимость проезда, но не закрывать маршрут.

– Транспортная компания себе в убыток работать не будет. Транспорт едет практически через весь город по пробкам, по светофорам до Дома туриста, и это стоит 66 рублей. Я думаю, что им это просто материально невыгодно. Мне кажется, нужно, чтобы обеим сторонам было нормально. Можно просчитать затраты, нам показать и увеличить стоимость проезда. Не просто «все, меняем», и все. Эту ситуацию нужно с людьми проговаривать, приводить доводы, показывать спокойно, а не так, что нас отрывают, и все, – отметила женщина.

Альтернативным вариантом решения проблемы Светлана называет активное развитие инфраструктуры в самом Харино. Это позволит местным жителям реже пользоваться общественным транспортом, так как основные услуги и учреждения будут находиться в шаговой доступности. Это, в свою очередь, сократит потребность в маршрутах, связывающих поселок с другими населенными пунктами и городом.

Хотя отмена маршрута запланирована только на начало апреля, жители активно пытаются повлиять на администрацию, чтобы та нашла решение и облегчила доступ к городу. Без этих мер люди рискуют остаться фактически изолированными от благ цивилизации.