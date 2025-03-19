Омск-Информ
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·Общество

Жители просят изменить расписание оставшегося маршрута.
Жители поселка Харино в Омском районе пожаловались на закрытие маршрута № 336. Минтранс решил прекратить его обслуживание «в связи с сокращением лимитов бюджетных ассигнований». Теперь у 1 523 жителей будет только маршрут № 116, расписание которого устраивает не всех.
– По расписанию 1-й рейс будет в 7:00 из Харино, люди, кто работает с 8:00, физически не будут успевать на работу. На письмо об изменении расписания автобуса (поставить маршрут раньше) ответа не получено. Как люди должны добираться на работу? – возмущаются жители.
Отметим, что с 1 апреля действует маршрут № 116 (улица Малунцева – микрорайон Береговой), который будет забирать людей из поселков Харино, Береговой и Ключи. В министерстве добавили, что изменить расписание маршрута № 116 могут при необходимости.
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·Общество

Жители просят изменить расписание оставшегося маршрута.
Жители поселка Харино в Омском районе пожаловались на закрытие маршрута № 336. Минтранс решил прекратить его обслуживание «в связи с сокращением лимитов бюджетных ассигнований». Теперь у 1 523 жителей будет только маршрут № 116, расписание которого устраивает не всех.
– По расписанию 1-й рейс будет в 7:00 из Харино, люди, кто работает с 8:00, физически не будут успевать на работу. На письмо об изменении расписания автобуса (поставить маршрут раньше) ответа не получено. Как люди должны добираться на работу? – возмущаются жители.
Отметим, что с 1 апреля действует маршрут № 116 (улица Малунцева – микрорайон Береговой), который будет забирать людей из поселков Харино, Береговой и Ключи. В министерстве добавили, что изменить расписание маршрута № 116 могут при необходимости.
1216