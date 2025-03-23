Как выяснилось, руководство дошкольных учреждений получает от 22,3 тыс. до 67,5 тыс. рублей.
В департаменте образования Омска представили данные о средних зарплатах заведующих и главных бухгалтеров детских садов за 2024 год.
Выше всех получает заведующий детским садом № 341 Михаил Михайлов, 89,4 тыс. рублей в месяц. Вслед за ним идет зарплата заведующей детсадом № 394 Ольги Сердюковой, 78,7 тыс. рублей. Замыкает топ-3 заведующая детсадом № 379 Галина Валевская, 71 тыс. рублей.
Самая низкая оплата труда была у заведующей детсадом № 131 Евгении Боковой, 22,3 тыс. рублей. Чуть выше зарплата у заведующей детсадом № 305 Ирины Тиссен, 31,9 тыс. рублей. На третьей позиции заведующая детсадом № 20 Татьяна Кирюткина, 35,6 тыс. рублей. В среднем же руководство получает в пределах 40 тыс. рублей в месяц.