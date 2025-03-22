Разница в ценах объясняется установленными тарифами.

Омская администрация ответила на вопрос горожан в соцсетях о том, почему проезд в частных автобусах стоит дороже, чем в других городах. Власти города пояснили, что транспортные услуги предоставляются по установленным тарифам, а также действуют льготы для определенных категорий пассажиров.

– Регулярные перевозки по регулируемым тарифам осуществляются с применением установленных тарифов и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке; регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам – с применением тарифов, установленных перевозчиком. На территории Омской области функции по регулированию тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам возложены на Региональную энергетическую комиссию Омской области, – пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в декабре 2024 года в частных автобусах Омска проезд подорожал до 45 рублей. Школьники, студенты и пенсионеры с картой «Омка» по-прежнему платят льготные 40 рублей.