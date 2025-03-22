В этом сезоне омичи уже одерживали победу со счетом 3:2.

Сегодня, 22 марта, «Авангард» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Куньлунь Ред Стар». В этом сезоне команды встречались друг с другом один раз в Омске, и сильнее оказались «ястребы», выигравшие со счетом 3:2.

«Куньлунь» обычно рано выбывал из борьбы за плей-офф, но этот сезон провел гораздо лучше. «Драконы» долго боролись за попадание в кубковые матчи и продолжают показывать характер. В последних трех матчах команда победила «Сочи» 5:2, но уступила «Металлургу» 1:7 и «Северстали» по буллитам 4:5. Теперь «Куньлунь» занимает девятое место в своей конференции.

«Авангард», в свою очередь, начал чемпионат плохо, но после смены тренера дела пошли вверх. Команда легко вышла в плей-офф и боролась за высокие позиции, чтобы начать его дома, но не смогла этого достичь. После серии из 12 побед омичи проиграли дважды, уступив «Трактору» 4:5 и «Динамо» 4:3. Затем они обыграли «Витязь» 2:3, но остались на шестом месте в своей конференции.

Матч с «Куньлунем» пройдет на «Арене Мытищи» в 16:00 по омскому времени.