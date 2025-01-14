Омичи одолели «Куньлунь РС» со счетом 3:2.
Сегодня, 14 января, омский «Авангард» сыграл на G-Drive Арене против китайского «Куньлуня РС».
В первом периоде «ястребы» отметились 28 бросками к 4 броскам соперника и открыли счет. На третьей минуте забросил шайбу нападающий Данил Башкиров, 1:0.
Во втором отрезке гости было сравняли счет, однако капитан омичей Дамир Шарипзянов забил гол при игре в большинстве, счет составил 2:1.
Следующую шайбу в ворота «драконов» отправил нападающий Джованни Фьоре. Но за 5 минут до конца периода «Куньлунь» все же забросил шайбу, 3:2.
В третьем периоде «Авангарду» удалось сохранить победное преимущество. Итоговый счет игры составил 3:2. Это пятая победа «ястребов» подряд.
В пятницу, 17 января, в 19:30, «Авангарду» предстоит сыграть против московского «ЦСКА» на домашней арене.