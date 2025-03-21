Омск-Информ
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·Общество

Местонахождение второго остается неизвестным.
Пропавшего в Омске 14-летнего мальчика нашли. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», он жив.
Тем временем полиция продолжает поиски 13-летнего Даниила Анисимова. Вчера около 12:30 подросток ушел из дома на улице Лукашевича и не вернулся.
Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать мальчика, позвоните в полицию по телефонам: 79-31-02, 8-908-312-61-58 или 102.
·Общество

Местонахождение второго остается неизвестным.
Пропавшего в Омске 14-летнего мальчика нашли. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», он жив.
Тем временем полиция продолжает поиски 13-летнего Даниила Анисимова. Вчера около 12:30 подросток ушел из дома на улице Лукашевича и не вернулся.
Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать мальчика, позвоните в полицию по телефонам: 79-31-02, 8-908-312-61-58 или 102.