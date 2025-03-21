Омск-Информ
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·Общество

Глава Октябрьского получает больше 300 тысяч.
На сайте омской мэрии начали публиковать информацию о среднемесячной заработной плате глав окружных администраций. Пока появились данные о доходе главы администрации Октябрьского округа. В 2024 году Дмитрий Котов получал в среднем 308,1 тыс. рублей в месяц.
Зарплата первого заместителя главы вдвое меньше – 153,5 тыс. рублей. Заместителю главы платили по 133,7 тыс. рублей в месяц.
·Общество

Глава Октябрьского получает больше 300 тысяч.
На сайте омской мэрии начали публиковать информацию о среднемесячной заработной плате глав окружных администраций. Пока появились данные о доходе главы администрации Октябрьского округа. В 2024 году Дмитрий Котов получал в среднем 308,1 тыс. рублей в месяц.
Зарплата первого заместителя главы вдвое меньше – 153,5 тыс. рублей. Заместителю главы платили по 133,7 тыс. рублей в месяц.