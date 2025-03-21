Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Работы нужно завершить к 15 сентября 2026 года.
Омские чиновники объявили конкурс на ремонт путепровода через железную дорогу около Кормиловки. По данным портала «Госзакупки», на это выделили 229,3 млн рублей.
Подрядчика чиновники определят 11 апреля. К ремонту нужно приступить 1 мая.
Проектную документацию в прошлом году разработал Центр дорожного проектирования из Воронежа. Отремонтировать путепровод планируется к 15 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что омские власти выделили 15 млн на дорожных охранников с газоанализаторами.
·Авто

Работы нужно завершить к 15 сентября 2026 года.
Омские чиновники объявили конкурс на ремонт путепровода через железную дорогу около Кормиловки. По данным портала «Госзакупки», на это выделили 229,3 млн рублей.
Подрядчика чиновники определят 11 апреля. К ремонту нужно приступить 1 мая.
Проектную документацию в прошлом году разработал Центр дорожного проектирования из Воронежа. Отремонтировать путепровод планируется к 15 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что омские власти выделили 15 млн на дорожных охранников с газоанализаторами.