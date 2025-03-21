Для эффектных снимков омичам советуют выехать за город.

В 2025 году вероятность увидеть северное сияние в Омске может быть высокой, так как ожидается пик солнечной активности в 11-летнем цикле.

– Это лучшее время для наблюдателей полярных сияний, которые любят равноденствия. Исследователи называют это «эффектом Рассела-Макферрона». В это время года в магнитном поле Земли образуются щели. Даже слабый поток солнечного ветра может проникнуть в атмосферу Земли и вызвать хорошее зрелище, – написали в группе планетария.

Омичам также порекомендовали, где лучше всего наблюдать сияния.

– Идеально уехать за город на север минимум за 50 км. Смотрим на северную часть горизонта. Если сомневаемся, снимаем на телефон или фотоаппарат. Фотокамера в режиме «ночь» выявляет лучше полярное сияние, чем глаз человека, – рекомендуют астрономы.

Добавим, что они ведут мониторинг показателей геомагнитных возмущений и оповещают омичей при возникновении условий для полярных сияний.