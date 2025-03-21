В День театра, 27 марта, на Основной сцене Омской драмы состоится премьера спектакля «С вечера до полудня» (16+) в постановке Филиппа Гуревича.

Пьеса классика русской советской драматургии Виктора Розова – зарисовка из жизни московской семьи. Продолжительность действия укладывается в заявленный в названии период. Однако даже за столь недолгое время герои смогут не только пережить череду важных для них событий, но и пересмотреть взгляды на жизнь и свое место в ней.

Московский режиссер Филипп Гуревич окончил ВТУ имени М. Щепкина в 2009 году (мастерская Д. Г. Кознова) и режиссерский факультет ГИТИСа (в 2019 году мастерская О. Л. Кудряшова).

– Мне кажется, «С вечера до полудня» – это удивительно нежная, тонкая пьеса, грустный, но одновременно очень смешной текст о том, как люди бесконечно боятся жить. Он про сегодня, про эскапизм, бегство от себя, про нежелание принимать ту реальность, которая у нас есть, про отсутствие развития внутри и про боязнь принимать решения, связанные с кардинальными изменениями жизни. А нужно ли ее менять? И если нужно, то как? Случается так, что, если мы не меняем свою жизнь, как хотели бы, мы начинаем терзать своих близких, как это делают персонажи пьесы Виктора Розова: в мнимом желании помочь, они уничтожают друг друга. Пьеса написана в 1969 году, а я родился в 1988-м. Я могу понимать контекст, в котором был написан этот материал, могу читать, узнавать о том времени много, но при этом, когда я беру материал для постановки, меня прежде всего интересует не время действия, а человек со своими проблемами и рефлексиями, и мне важно, чтобы материал коррелировался со мной. А я тоже человек, которому сложно кардинально менять свою жизнь. Поэтому наш спектакль не про 1969 год, мы не играем советский быт. Я и художник спектакля Ольга Суслова сочинили поэтичное вневременное пространство, в котором будут существовать герои, – рассказал о своем видении материала Филипп Гуревич.

Он уточнил, что в его спектакле центральный герой – это персонаж, которого нет в пьесе Розова – Валентина Семеновна, супруга главы семьи, которая умерла год назад. Вокруг этой героини разворачивается все действие.

Художник Ольга Суслова поделилась, что ей было интересно работать не с бытовым пространством, а создавать среду, через которую можно передать уникальное ощущение действительности, в котором существуют герои.

– Работая с пьесой Виктора Розова, мы с режиссером Филиппом Гуревичем придумали для героев место действия, отталкиваясь от внутреннего состояния заброшенности и побега от реальности. Это фантазийное пространство семейной квартиры, близкое к пейзажу, существующее вразрез реальному, живому миру. Костюмы также не воспроизводят конкретную эпоху. Мы сделали акцент на страхах, комплексах и способах самовыражения героев, собирая в их образах условный двадцатый век. Мы хотим предложить зрителям не исторический, а более сложный, эмоционально-чувственный опыт, для проживания которого совершенно неважно, насколько хорошо ему знакомы бытовые подробности периода, в котором происходит действие пьесы, – отметила Ольга Суслова.

В премьерном спектакле заняты: народный артист России Михаил Окунев, заслуженные артисты России Ирина Герасимова и Владислав Пузырников, актеры Кристина Лапшина, Степан Дворянкин, Артем Кукушкин и Леонид Калмыков.