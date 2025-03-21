Росгвардия передала очередную партию ружей для нужд министерства обороны РФ.

45 охотничьих ружей переданы в одну из воинских частей министерства обороны РФ от Управления Росгвардии по Омской области, об этом росгвардейцы сообщают на своем сайте.

- Военнослужащие минобороны рассказали, что данный вид ружей являются эффективным оружием для борьбы с вражескими БПЛА и уже активно используются в этих целях на СВО, - отметили в ведомстве.

Около 600 единиц охотничьего оружия уже передано в минобороны, их добровольно передали омичи.

Через отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства это может сделать любой гражданин РФ, как это правильно сделать и какие для этого нужны документы, готовы рассказать в ведомстве.