Уже в ближайшее время в Западную Сибирь вернется по-настоящему зимняя погода.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что потепление, пришедшее в Омскую область пару дней назад, уже скоро сменится по-настоящему зимней погодой. Удивляться этому не стоит.

– С воскресенья температурный фон будет близок к норме. Ожидаются такие нормальные «зимние» погоды – температура будет около и ниже нормы. Это значит, что ночью в самых густонаселенных районах Западной Сибири – Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях будет около –10. Дневные температуры будут от –3 до +1. Конечно, нам хочется, чтобы с 1 марта сразу весна наступила, но так не бывает. Поэтому удивляться не нужно этому, – цитирует Вильфанда портал «СуперОмск».

Согласно краткосрочному прогнозу омских синоптиков, в воскресенье, 23 марта, ночная температура составит –2…–7°, при прояснении до –12°. Днем будет –4…+1°. Местами снег, метель, юго-западный ветер с порывами до 15–20 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Елена Адаренко сообщила, что 18 марта в Омске был установлен температурный рекорд (+6,5 градуса). Причиной теплой весны специалист назвала воздушные массы с Атлантики. В пятницу, 21 марта, ожидается перестройка воздушных потоков и понижение температуры воздуха.